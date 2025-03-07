Eski Galatasaraylı yeni takımında rekora koşuyor

Galatasaray’da beklenilen performansı gösteremediği için gönderilen yıldız futbolcu yeni takımda rekora koşuyor. Sezona gösterdiği performans ile damga vuran 25 yaşındaki yıldız 14 kez skor katkısı sağladı. Detaylar haberimizde.
2023 yazında Shakhtar'dan Galatasaray'a transfer olan Tete, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 45 maçta sadece 9 kez skor katkısı vermişti.
Bu sezonun başında Panathinaikos'a transfer olan Tete yaptığı skor katkısıyla dikkat çekiyor.
Brezilyalı futbolcu, Panathinaikos'ta 41 maça çıktı ve 11 gol-3 asistlik performans gösterdi.
25 yaşındaki yıldız toplam 14 kez skor katkısı yaparak Shakhtar dönemindeki rekorunu egale etti.
Tete, Panathinaikos'ta bir gole daha katkı vermesi durumunda Shakhtar'daki rekorunu kıracak ve en skorer sezonuna ulaşacak.
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Tete'nin Panathinaikos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.