Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk'a sert tepki: 'Bu maçın baş sorumlusu!'

Eski Galatasaraylı oyuncu ve futbol yorumcusu Ümit Davala, teknik direktör Okan Buruk'un Kasımpaşa maçındaki oyuncu değişiklerine ve kadro tercihine tepki gösterdi. İşte Davala'nın Okan Buruk açıklamaları...
Galatasaray Süper Lig 7. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.
Mücadele sonrası teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu değişikleri tartışma konusu oldu.
Eski Galatasaraylı ve futbol yorumcusu Ümit Davala hocanın kadro tercihlerini beğenmedi. Davala'nın açıklamaları şöyle;
“Bana göre bu maçın baş sorumlusu Okan Buruk!"
"İlk yarı sonrasında bir oyun göremedik!”
"Oyuncu kaybedeceğine maç kaybediyorsun. Oyuncu kaybederim daha iyi."
"Ancelotti en iyi oyuncuları maçı kazanmak için çıkarıyor. Oyuncu kaybetmemek için maç kaybediyorsan, kusura bakma yani!”