Eski hakem Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı değerlendirdi! "Enteresan"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşıyor. Mücadelenin 20. dakikasında hakem Ali Şansalan, sarı-lacivertli takım lehine penaltı çaldı. Pozisyonla ilgili eski hakemden çarpıcı bir yorum geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Mücadelenin 20. dakikasında Dorgeles Nene ceza sahasında yer kaldı.
Hakem Ali Şansalan önce pozisyonu devam ettirdik ancak daha sonra VAR uyarısıyla monitörden pozisyonu izleyen Şansalan penaltıya hükmetti.
Bu pozisyonu değerlendiren Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Bitnel, "Nene'nin yerde kaldığı pozisyon penaltı. VAR müdahalesi doğru. Ali Şansalan bu pozisyonda nasıl oldu da temas yok dedi ve devam ettirdi enteresan." ifadelerini kullandı.