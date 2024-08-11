Eski hakemlerden flaş yorum! Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Eski hakemler, maçta yaşanan ve Oosterwolde'nin sarı kart görmesiyle sonuçlanan o pozisyonu değerlendirdi. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona sahasında galibiyetle başladı.
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor’u konuk ederken sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde ilk maçına çıkarken galibiyeti getiren gol Edin Dzeko’nun ayağından geldi.
Öte yandan maçta tartışmalı bir an da yaşandı. Oosterwolde'nin rakibine yaptığı müdahale sonrası gördüğü sarı kartla ilgili dikkat çeken yorumlar yapıldı.
İşte Trio ekibinin Oosterwolde'nin pozisyonu için yaptığı yorum...
Bahattin Duran
"Yusuf Sarı'ya çekmeden ötürü faul verecekken Oosterwolde, Michut'ya faul yapıyor. Sarı kart çok net. Kırmızıya döner mi, VAR karışır mı? Oosterwolde'nin ayağı yerde, sarı kartı kabul edebilirim."
"Sahada kırmızı verse daha iyi dedim, bir açıyı görünce. Kırmızıyı verse kabul ederdim. Kırmızıya yakındım. Verse eleştirmezdim. Şartlı sarıyı kabul ediyorum."
Bülent Yıldırım
"Oosterwolde'nin ayağı yerde. Güç transferi anlamında ve VAR tekniği açısından subjektif olduğu için sarıyı kabul ediyorum. Hakem kırmızı da verse kabul edilebilir. Hakemle aynı fikirdeyim. Oosterwolde ayağının dışını göstermiş."
"Birkaç santim yukarıdan yapsa kırmızı karta gider. Amacı rakibi yaralamak değil, taban yerde, şiddet yeterli düzeyde değil. Sarı kart yeterli."
Deniz Çoban
"Bir hareket rakibin güvenliğini tehdit ediyorsa kırmızı karttır. Rakibi direkt güvenliğini tehdit etmediği zaman başka bazı kriterlere bakıyoruz. Oyuncu kontrollü mü kontrolsüz mü? Hız var ama belli oranda kontrollü. Ayağını zemine indiriyor. Temas noktası kramponun çevrelediği alanda kalıyor. Ayağı zeminden yukarıda değil, zeminde."
"Hareket baktığınız zaman sarı karta iniyor. Borderline denilen sarı ile kırmızı kart arasında bir yerde. Sarı kart vermiş hakem, bence yeterli. VAR karışmaz. Hakemin gösterdiği sarı kart sorunlu değil. Hakem sarı kart vermişse kabul."