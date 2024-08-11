Eski hakemlerden flaş yorum! Oosterwolde'nin pozisyonu kırmızı kart mı?

Deniz Çoban





"Bir hareket rakibin güvenliğini tehdit ediyorsa kırmızı karttır. Rakibi direkt güvenliğini tehdit etmediği zaman başka bazı kriterlere bakıyoruz. Oyuncu kontrollü mü kontrolsüz mü? Hız var ama belli oranda kontrollü. Ayağını zemine indiriyor. Temas noktası kramponun çevrelediği alanda kalıyor. Ayağı zeminden yukarıda değil, zeminde."











