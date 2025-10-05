Eski mili futbolcudan Galatasaraylı yıldıza şok sözler: Okan Buruk'u uyardı

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında eski milli oyuncu Tümer Metin, açıklamalarda bulundu.
Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maç hakkında Asist Analiz'de konuştu.
Tümer Metin şu ifadeleri kullandı:
"Bu ön alan baskısı varken geriden topla çıkmak senin kadro mühendisliğinle alakalı. Xavi-Iniesta-Busquets'li Barcelona dünya futboluna tuhaf bir şey enjekte etti. Herkes de onlar gibi çıkabileceğini sanıyor. Sen öyle değilsin."
"Derslik bir analiz yapılacaktır Beşiktaş'ta. 10 kişilik takımın 6-8'i Torreira ve İlkay ön alan baskısı yapıp biri topu kazanıyor, öteki golü atıyor. Bu derslik anlatılabilecek bir şey. Sergen Hoca takımı çekip "Şunu bana bir açıklayın" demeli"
"Ben Icardi'de sorun olduğunu düşünüyorum. Haftalar önce de söyledim. 1-2 maç oturabilir ama Icardi sürekli oturacaksa problem başlar."
"Sane'nin performansını gördün mü girdikten sonra. Kapriste."