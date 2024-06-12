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Spor

EURO 2024 öncesi UEFA'dan flaş karar

Tuğçe Erginkoç
15:33 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:46 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi UEFA, maçları etkileyecek flaş bir karara imza attı. İşte o karar ve detayları...

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Almanya'da organize edilecek EURO 2024 öncesi UEFA, bir süredir konuşulan bir kuralı hayata geçirdi.

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Tüm dünyanın dikkatle izleyeceği turnuva öncesi UEFA, maçları etkileyecek flaş bir karar aldı.

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Relevo'da yer alan habere göre EURO 2024 müsabakalarında, takım kaptanları hariç hakemle konuşmak yasaklandı.

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Takım kaptanı dışında herhangi bir oyuncunun hakemle muhatap olması ya da itirazda bulunması durumunda oyuncu sarı kartla cezalandırılacak.

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UEFA'nın bu konuda hakemlere taviz vermemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.

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Öte yandan takım kaptanının kaleci olması durumunda ise saha içerisinden bir sözcü seçileceği ve hakemle yalnızca o futbolcunun iletişim kurabileceği kaydedildi.

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UEFA'nın bu kararla, hakemle daha sağlıklı bir iletişim kurulmasını hedeflediği, ayrıca oyunun itiraz nedeniyle sık sık durmasının önüne geçileceği bildirildi.

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Şimdilik EURO 2024'te uygulanacak bu kuralın, gelecekte yerel liglerde ve diğer UEFA organizasyonlarında da görülmesi bekleniyor.

#EURO 2024
#Almanya
#UEFA
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