EURO 2024 öncesi UEFA'dan flaş karar

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi UEFA, maçları etkileyecek flaş bir karara imza attı. İşte o karar ve detayları...
Almanya'da organize edilecek EURO 2024 öncesi UEFA, bir süredir konuşulan bir kuralı hayata geçirdi.
Tüm dünyanın dikkatle izleyeceği turnuva öncesi UEFA, maçları etkileyecek flaş bir karar aldı.
Relevo'da yer alan habere göre EURO 2024 müsabakalarında, takım kaptanları hariç hakemle konuşmak yasaklandı.
Takım kaptanı dışında herhangi bir oyuncunun hakemle muhatap olması ya da itirazda bulunması durumunda oyuncu sarı kartla cezalandırılacak.
UEFA'nın bu konuda hakemlere taviz vermemeleri konusunda uyarıda bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan takım kaptanının kaleci olması durumunda ise saha içerisinden bir sözcü seçileceği ve hakemle yalnızca o futbolcunun iletişim kurabileceği kaydedildi.
UEFA'nın bu kararla, hakemle daha sağlıklı bir iletişim kurulmasını hedeflediği, ayrıca oyunun itiraz nedeniyle sık sık durmasının önüne geçileceği bildirildi.
Şimdilik EURO 2024'te uygulanacak bu kuralın, gelecekte yerel liglerde ve diğer UEFA organizasyonlarında da görülmesi bekleniyor.