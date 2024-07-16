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Spor

EURO 2024'ün en iyi 10 golü belli oldu: Arda Güler ve Mert Müldür listede!

21:31 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 21:51 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından turnuvada atılan en iyi 10 gol belli oldu. Milli oyuncularımızdan Arda Güler ile Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol listede yer aldı. İşte o sıralama...

1/ 10

10. Xavi Simons | Hollanda-İngiltere

2/ 10

9. Zaccagni | Hırvatistan-İtalya

3/ 10

8. Watkins | Hollanda-İngitere

4/ 10

7. Fabian Ruiz | İspanya-Hırvatistan

5/ 10

6. Mert Müldür | Gürcistan - Türkiye

6/ 10

5. Arda Güler | Gürcistan - Türkiye

7/ 10

4. Stanciu | Romanya-Ukrayna

8/ 10

3. Shaqiri | İskoçya - İsviçre

9/ 10

2. Jude Bellıngham | Slovakya - İngiltere

10/ 10

1. Lamine Yamal | İspanya - Fransa

#EURO 2024
#Arda Güler
#Mert Müldür
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