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Spor

EURO 2024'ün en iyi çıkış yapan 11'inde 3 Türk var

12:10 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:19 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Turnuvanın en iyi çıkış yapan 11 oyuncusu belli oldu. O listede A Milli Futbol Takımı'ndan da 3 isim yer aldı. İşte ayrıntılar...

1/ 13

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirledi.













2/ 13

İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı o liste şöyle:













3/ 13

Verbruggen - Hollanda











4/ 13

Ferdi Kadıoğlu - Türkiye










5/ 13

Hancko - Slovakya










6/ 13

Bijol - Slovenya






7/ 13

Aebischer - İsviçre






8/ 13

Ratiu - Romanya







9/ 13

Reijnders - Hollanda








10/ 13

Arda Güler - Türkiye


11/ 13

Ndoye - İsviçre



12/ 13

Mikautadze - Gürcistan


13/ 13

Barış Alper Yılmaz - Türkiye

#EURO 2024
#Türkiye
#İspanya
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