EURO 2024'ün en iyi çıkış yapan 11'inde 3 Türk var

EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Turnuvanın en iyi çıkış yapan 11 oyuncusu belli oldu. O listede A Milli Futbol Takımı'ndan da 3 isim yer aldı. İşte ayrıntılar...

1 / 13 İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirledi.

























2 / 13 İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı o liste şöyle:

























3 / 13 Verbruggen - Hollanda





















4 / 13 Ferdi Kadıoğlu - Türkiye



















5 / 13 Hancko - Slovakya



















6 / 13 Bijol - Slovenya











7 / 13 Aebischer - İsviçre











8 / 13 Ratiu - Romanya













9 / 13 Reijnders - Hollanda















10 / 13 Arda Güler - Türkiye



11 / 13 Ndoye - İsviçre





12 / 13 Mikautadze - Gürcistan

