EURO 2024'ün en iyi çıkış yapan 11'inde 3 Türk var

EURO 2024 finalinde İspanya, İngiltere'yi 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Turnuvanın en iyi çıkış yapan 11 oyuncusu belli oldu. O listede A Milli Futbol Takımı'ndan da 3 isim yer aldı. İşte ayrıntılar...
İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirledi.
İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı o liste şöyle:
Verbruggen - Hollanda
Ferdi Kadıoğlu - Türkiye
Hancko - Slovakya
Bijol - Slovenya
Aebischer - İsviçre
Ratiu - Romanya
Reijnders - Hollanda
Arda Güler - Türkiye
Ndoye - İsviçre
Mikautadze - Gürcistan
Barış Alper Yılmaz - Türkiye