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Spor

Eyüpspor Beşiktaş’ın tecrübeli ismini renklerine bağladı

14:32 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 14:49 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor, Beşiktaş’ın tecrübeli ismini renklerine bağladı. Eflatun-Sarılılar oyuncu ile yarın sözleşme imzalayacak. Detaylar haberimizde.

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Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın formasını giyen Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor yolunda olduğu öğrenildi.


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Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Tayfur Bingöl'ün gelecek sezon Eyüpspor forması giyeceği aktarıldı. 

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31 yaşındaki futbolcu Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.

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 Resmi imzaların yarın (29 Temmuz Pazartesi) atılması bekleniyor.

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Tayfur Bingöl, geride kalan sezonda siyah beyazlı forma ile 19 maçta süre alırken bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist üretti.


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Savunma oyuncusu 2023 yazında Corendon Alanyaspor'dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.


#Beşiktaş
#Eyüpspor
#Süper Lig
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