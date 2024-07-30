Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor, Beşiktaş’ın tecrübeli ismini renklerine bağladı. Eflatun-Sarılılar oyuncu ile yarın sözleşme imzalayacak. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın formasını giyen Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor yolunda olduğu öğrenildi.
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ın Slovenya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Tayfur Bingöl'ün gelecek sezon Eyüpspor forması giyeceği aktarıldı.
31 yaşındaki futbolcu Eyüpspor ile anlaşmaya vardı.
Resmi imzaların yarın (29 Temmuz Pazartesi) atılması bekleniyor.
Tayfur Bingöl, geride kalan sezonda siyah beyazlı forma ile 19 maçta süre alırken bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist üretti.
Savunma oyuncusu 2023 yazında Corendon Alanyaspor'dan 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.