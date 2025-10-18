Fatih Tekke'den Rizespor galibiyeti sonrası itiraf: 'Düzeltmeye çalışacağız'

Zor bir karşılaşmadan galibiyetle çıktıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin basın toplantısından öne çıkan açıklamaları şöyle;

﻿﻿"Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü. Genel hatlarıyla çok olumlu diyemem ama ilk bölümü için çok olumlu diyebilirim. Basit pas hataları yapmamalıyız. Bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız."