Fatih Tekke'den Rizespor galibiyeti sonrası itiraf: 'Düzeltmeye çalışacağız'

20:3018/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Trabzonspor deplasmanda Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Tekke, "İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti." dedi.

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Zor bir karşılaşmadan galibiyetle çıktıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin basın toplantısından öne çıkan açıklamaları şöyle;

﻿﻿"Çok zor olacağı belliydi ve çok zor oldu. Ama oyuncularımı kutluyorum. İstek ve arzu çok üst seviyedeydi. Rakibi de kutlamak lazım. Oyunun ilk bölümü, beklediğimden iyi geçti. 2-0'dan sonra bariz hatadan gol yedik ve her şey değişti. Baskılarımızın hızı düştü. Genel hatlarıyla çok olumlu diyemem ama ilk bölümü için çok olumlu diyebilirim. Basit pas hataları yapmamalıyız. Bunu her hafta çalışıyoruz. Daha iyi olmalıyız."

'Düzeltmeye çalışacağız'

"Beklentimin altında kalan bir oyun ama 3 puan bizim için çok değerli. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız."

'Buna çalışıyoruz'

"Oyunun son anlarındaki kazanma isteği önemli. Ama Trabzonspor olarak biz oyunun çoğu bölümünde oyunu kontrol etmeliyiz. Buna çalışıyoruz. Arada kazalar olacak. Genel itibariyle oyundaki istek ve arzu gayet iyi. Oyunun ilk bölümü gayet iyi, bunu yaymamız gerekiyor."

