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Fatih Terim’den 2-0’lık galibiyet sonrası Suudi Arabistan'da bir ilk

Fatih Terim’den 2-0’lık galibiyet sonrası Suudi Arabistan'da bir ilk

10:221/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Pro Lig 23. haftasında Fatih Terim’li Al Shababa Riyadh evinde Damac FC’yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Al Shabab’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Fatih Terim bu galibiyetin ardından Suudi Arabistan’da bir ilki yaşadı. Detaylar haberimizde.

2024 yılı sonunda sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, Al-Shabab ile ilki yaşadı.

Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. hafta maçında Damac'ı konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri müsabakayı 2-0 kazandı.


Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri 61'de Guanca, 83'te Al-Shwirekh kaydetti. Fatih Terim bu sonuçla ligde ilk kez üst üste iki maçını kazanmış oldu.


Al-Shabab böylece puanını 39'a çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. Damac ise 24 puanda kaldı. Fatih Terim'in öğrencileri ligde gelecek hafta Al-Nassr deplasmanına çıkacak.


#Al Shabab
#Fatih Terim
#Suudi Arabistan Pro Lig

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