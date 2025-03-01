Fatih Terim’den 2-0’lık galibiyet sonrası Suudi Arabistan'da bir ilk

Suudi Arabistan Pro Lig 23. haftasında Fatih Terim’li Al Shababa Riyadh evinde Damac FC’yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Al Shabab’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Fatih Terim bu galibiyetin ardından Suudi Arabistan’da bir ilki yaşadı. Detaylar haberimizde.
2024 yılı sonunda sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, Al-Shabab ile ilki yaşadı.
Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 23. hafta maçında Damac'ı konuk etti. Fatih Terim'in öğrencileri müsabakayı 2-0 kazandı.
Al-Shabab'a galibiyeti getiren golleri 61'de Guanca, 83'te Al-Shwirekh kaydetti. Fatih Terim bu sonuçla ligde ilk kez üst üste iki maçını kazanmış oldu.
Al-Shabab böylece puanını 39'a çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. Damac ise 24 puanda kaldı. Fatih Terim'in öğrencileri ligde gelecek hafta Al-Nassr deplasmanına çıkacak.