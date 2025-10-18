Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Terim'den milli yıldıza övgü! "Dünyanın en iyi futbolcularından olabilir"

Fatih Terim'den milli yıldıza övgü! "Dünyanın en iyi futbolcularından olabilir"

10:4318/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalyan basınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, milli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu.

Galatasaray ve A Milli Takımımızda tarihi başarılara imza atan Fatih Terim, kariyerinin bir bölümünde Milan ve Fiorentina'yı da çalıştırmıştı.

Tecrübeli teknik adam, İtalyan gazetesi La Gazzetta ile röportaj yaptı. Fotomaç'ın aktardığına göre bu röportajda Fatih Terim, milli futbolcu Kenan Yıldız hakkındaki soruları da cevapladı.

Fatih Terim, genç yıldızın Avrupa'daki en yetenekli futbolcular arasında yer aldığını vurguladı.

Terim, "Avrupa'da Kenan Yıldız'dan daha yetenekli çok az genç futbolcu var. Henüz 20 yaşında ama potansiyeli çok yüksek. Önünde uzun bir yol var ve gelişmeye devam ederse dünyanın en iyi oyuncularından biri olabilir." ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, Kenan Yıldız'ın en Türk oyuncu olup olmadığına dair soruya ise temkinli yaklaştı.

Deneyimli teknik adam, "Henüz 'en iyisi' demek erken olur. Çünkü elimizde Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu gibi iki önemli yıldız daha var. Bu üçlüyle geleceğimiz parlak. Üçü de Avrupa'nın üst düzey takımlarında oynuyor ve fark yaratıyorlar." şeklinde konuştu.

#Fatih Terim
#Kenan Yıldız
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DAKİKA: ÖTV Muafiyeti, Yerli Sıfır Araç Desteği, 25 Yaş Üstü Araç Teşviki Sahiplerine Sıralı Liste Açıklandı