Federasyon kararını verdi! Galatasaray'ın kupası Fenerbahçe'ye gidiyor

Galatasaray'ın vize ettirmediği Doğa Çelik'in, sarı-kırmızılılarla para nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi. Yüzücünün 120 bin lira talep ettiği, Cimbom'un ise 70 bin liraya kadar çıktığı, bu nedenle sporcuyla yollarının ayrıldığı vurgulandı.



