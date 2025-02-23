Federasyon kararını verdi! Galatasaray'ın kupası Fenerbahçe'ye gidiyor

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasında devam eden davada karar çıktı. 2023'te açık yaş erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray, Doğa Çelik'i usulsüz yarıştırdığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Sarı-kırmızılılar, Tahkim Kurulu'ndan çıkacak sonuca göre kupasını Fenerbahçe'ye kaptırabilir. İşte detaylar...
Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti yüzmeye taşındı, 2023'te açık yaş erkeklerde Türkiye Şampiyonu olan Galatasaray, Doğa Çelik'i usulsüz yarıştırdığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.
Sarı-lacivertli kulübün başvurusu üzerine durumu değerlendiren Yüzme Federasyonu, 4 ay süren soruşturmanın ardından sonucu kulüplere iletti.
Milliyet'te yer alan habere göre olay şöyle gelişti:
4-8 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakası talimatında, müsabakalara yalnızca 2022-2023 vizeli lisansa sahip sporcuların katılabileceği ifade edilmişti. Ancak Galatasaray adına yarışlara katılan Doğa Çelik'in vizesinin 30 Eylül 2022'te bittiği belirtildi.
Fenerbahçe 7 Ekim 2024'teki itirazında, Doğa Çelik'in diskalifiye edilerek Galatasaray'a kazandırdığı puanların silinmesini, takım puanlamalarının yeniden yapılmasını ve Türkiye şampiyonunun açıklanmasını talep etti.
Yüzme Federasyonu'nun incelemesine göre Doğan Çelik'in 2 yıl içerisinde 17 yarışta yer aldığı ortaya çıktı. Çelik'in, 100 serbest bireysel yarışında bronz madalyasının alındığı öğrenildi. Diskalifiyeler sonucu 264.5 puan ile açık yaş erkeklerde şampiyon olan Galatasaray'ın 60 puanının silindiği, bunun sonrasında Fenerbahçe'ye 10 puan eklendiği ifade edildi. 243 puanla şampiyonayı ikinci bitiren Fenerbahçe 253 puana yükselirken, Galatasaray'ın puanı 204.5'e indirildiği vurgulandı.
Karar Galatasaray'a iletilirken, nihai kararı Tahkim Kurulu'nun vereceği, buradan çıkacak sonuca göre kupanın Fenerbahçe'ye gidebileceği belirtildi. Fenerbahçe, Doğa Çelik'e itiraz etmiş, bunu bir dilekçeyle Yüzme Federasyonu'na iletmişti.
Galatasaray'ın vize ettirmediği Doğa Çelik'in, sarı-kırmızılılarla para nedeniyle sıkıntı yaşadığı ifade edildi. Yüzücünün 120 bin lira talep ettiği, Cimbom'un ise 70 bin liraya kadar çıktığı, bu nedenle sporcuyla yollarının ayrıldığı vurgulandı.