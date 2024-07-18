Fenerbahçe 127 milyonluk yıldız için Aston Villa ile yarışıyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yıldız arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız futbolcuya Aston Villa’da talip oldu. La Liga’da forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Jose Mourinho’dan dolayı Fenerbahçe’ye daha sıcak baktığı iddia ediliyor. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Hücum hattında daha dinamik ve genç bir oyuncu grubuyla çalışmak isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun yönlendirmeleriyle transferlerini gerçekleştiren Fenerbahçe için sürpriz bir isim yazıldı.



2 / 8 İspanyol basınından Mundo Deportivo, geçen sezonu Barcelona'da kiralık geçiren ve opsiyonu kullanılmayan Joao Felix için en ciddi taliplerden birinin Fenerbahçe olduğunu yazdı.



3 / 8 Habere göre Sarı-Lacivertliler, 24 yaşındaki 'on numara' için Premier Lig ekibi Aston Villa ile birlikte en ciddi talip konumunda.



4 / 8 Fenerbahçe, 2019 yılında 127 milyon euro karşılığında Benfica'dan Atletico Madrid'e transfer olan, daha sonra Barcelona'ya kiralık olarak gönderilen Joao Felix için şartları zorlayacak.

5 / 8 Haberin detayında; Joao Felix'in kiralık oynadığı Barcelona'da gelecek sezonlar için istenmediği ve Atletico Madrid'in de oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak istediği yazıldı.



6 / 8 24 yaşındaki hücum oyuncusunun en ciddi taliplerinin ise Jose Mourinho faktörüyle birlikte Fenerbahçe ve İngiltere Premier Lig'de son sezonlarda güçlü transferlere imza atan Aston Villa olduğu belirtildi.

7 / 8 Benfica altyapısında yetişen Joao Felix, 2019'da 127 milyon 200 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.