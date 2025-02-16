Fenerbahçe açıkladı: Taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı

Fenerbahçe Kulübü yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz, "Bolu’da bir dinlenme tesisinde bıçaklanan taraftarlarımızdan ikisi hafif olmak üzere toplam üç yaralı var. Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandığı için kontrol altında tutuluyor. Diğer taraftarlarımız ise maç için yola çıktı." bilgisini verdi.