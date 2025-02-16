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Fenerbahçe açıkladı: Taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı

Fenerbahçe açıkladı: Taraftarımız kalbinin altından bıçaklandı

17:3216/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bolu'daki dinlenme tesislerinde Fenerbahçe ile Amedspor taraftarları arasında kavga çıkmış ve 3 kişi yaralanmıştı. Fenerbahçe Kulübü, yaşanan olayların ardından açıklamada bulundu.

Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları arasında, mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı.

Jandarma ekipleri havaya ateş açıp, tarafları ayırırken, kavgada 3 taraftar yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Birinci Lig takımlarından Boluspor ile oynayacakları maç için kente gelen Amedspor taraftarlarıyla Kasımpaşa maçını izlemek için İstanbul'a giden Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri dinlenme tesisinde karşılaştı. İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı.

İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 3 Fenerbahçe taraftarı sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fenerbahçe Kulübü yaşanan olayların ardından açıklama yaptı. İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz, "Bolu’da bir dinlenme tesisinde bıçaklanan taraftarlarımızdan ikisi hafif olmak üzere toplam üç yaralı var. Bir taraftarımız kalbinin altından bıçaklandığı için kontrol altında tutuluyor. Diğer taraftarlarımız ise maç için yola çıktı." bilgisini verdi.

#Fenerbahçe
#Amedspor
#Kavga

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