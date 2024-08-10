Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında sürpriz isim

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç öncesinde kadrolar açıklandı. Sarı Lacivertlilerin rakibi Adana Demirspor'da bir isim sosyal medyada gündem haline geldi.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç öncesinde kadrolar açıklandı. Sarı Lacivertlilerin rakibi Adana Demirspor'da bir isim sosyal medyada gündem haline geldi.
Adana Demirspor'un açıklanan ilk 11'inde kalede Deniz Eren Dönmezer yer aldı.
Futbolseverler bu karardan dolayı şaşkınlık yaşadı. Bunun sebebi ise Deniz Eren Dönmezer'in henüz 15 yaşında olması.
Adana altyapısında dikkat çeken bir isim olan Deniz Eren Dönmezer'in Kadıköy deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.
Deniz Eren Dönmezer, 1.90 boyunda ve 15 yaşında.
Deniz Eren Dönmezer, Fenerbahçe maçında forma giyecek olması nedeniyle Süper Lig'de forma giyecek en genç kaleci olacak.