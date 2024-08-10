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Spor

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında sürpriz isim

21:21 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:34 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç öncesinde kadrolar açıklandı. Sarı Lacivertlilerin rakibi Adana Demirspor'da bir isim sosyal medyada gündem haline geldi.

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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile karşılaşacağı maç öncesinde kadrolar açıklandı. Sarı Lacivertlilerin rakibi Adana Demirspor'da bir isim sosyal medyada gündem haline geldi.

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Adana Demirspor'un açıklanan ilk 11'inde kalede Deniz Eren Dönmezer yer aldı.

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Futbolseverler bu karardan dolayı şaşkınlık yaşadı. Bunun sebebi ise Deniz Eren Dönmezer'in henüz 15 yaşında olması.

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Adana altyapısında dikkat çeken bir isim olan Deniz Eren Dönmezer'in Kadıköy deplasmanında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu.

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 Deniz Eren Dönmezer, 1.90 boyunda ve 15 yaşında.

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 Deniz Eren Dönmezer, Fenerbahçe maçında forma giyecek olması nedeniyle Süper Lig'de forma giyecek en genç kaleci olacak.

#Fenerbahçe
#Adana Demirspor
#Süper Lig
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