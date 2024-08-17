Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe maçında yabancı cisim isabet etti

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç deplasman tribününe gitti. Geri dönüşte Ali Koç'a yabancı cisimler atılırken, Başkan Koç yere düştü.
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.
Mücadalede deplasman tribününe bazı taraftarların alınmadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününde içeri giremeyen Fenerbahçe taraftarları olduğu gerekçesiyle devre arası sahaya girerek deplasman tribününe gitti.
Daha sonra maç başladıktan sonra protokol tribününe doğru dönmek isteyen Başkan Koç'a, tribünlerden yabancı cisimler atıldı.
Bu sırada Başkan Ali Koç, arkadan birisinin itmesi nedeniyle yere düştü.
Ayağa kalkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç protokol tribününe geri döndü.