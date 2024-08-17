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Spor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Göztepe maçında yabancı cisim isabet etti

Haber Merkezi
23:17 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:31 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında, sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç deplasman tribününe gitti. Geri dönüşte Ali Koç'a yabancı cisimler atılırken, Başkan Koç yere düştü.

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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşılaştı.

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Mücadalede deplasman tribününe bazı taraftarların alınmadı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününde içeri giremeyen Fenerbahçe taraftarları olduğu gerekçesiyle devre arası sahaya girerek deplasman tribününe gitti.

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Daha sonra maç başladıktan sonra protokol tribününe doğru dönmek isteyen Başkan Koç'a, tribünlerden yabancı cisimler atıldı.

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Bu sırada Başkan Ali Koç, arkadan birisinin itmesi nedeniyle yere düştü.

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Ayağa kalkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç protokol tribününe geri döndü.

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#Fenerbahçe
#Ali Koç
#Göztepe
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