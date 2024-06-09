Fenerbahçe’de başkanlık seçimi bugün yapılacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek seçimlerde 40 binden fazla kongre üyesinin oy kullanacak. Oylama saat 17.00’de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek. Peki, Fenerbahçe başkanlık sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar.
Fenerbahçe’de 3 yıl boyunca görev yapacak yeni başkan belli oluyor.
Seçimli Genel Kurul Toplantısı geçtiğimiz hafta çoğunluk sağlanamadığından ertelenmişti.
Bu hafta ise seçimlerde çoğunluk aranmayacak.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek seçimlerde 40 binden fazla kongre üyesinin oy kullanması bekleniyor.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Fenerbahçe TV’den canlı olarak yayınlanacak.
Sarı-lacivertli taraftarlar kongreyi hem YouTube üzerinden hem de FB TV aracılığıyla canlı seyredebilecek.
Yapılan oylama sonucunda Seçimli Genel Kurul toplantısını Vefa Küçük yönetecek.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu ayrı ayrı oylanacak. Oy kullanma işlemleri bugün saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Ardından oy sayma işlemine geçilecek.
Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu 2027 yılının Haziran ayına kadar görev yapacak. Erken seçim olması durumunda bu süre tüzük gereği kısalabilecek.
ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?
Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman
AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?
Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.