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Spor

Fenerbahçe de ilgilenmişti: Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca

14:50 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 15:15 - 19/07/2024 Cuma
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Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen milli yıldızla ilgileniyor.

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Transfer dönemindeki hamleleriyle konuşulan Beşiktaş bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

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Siyah-beyazlıların milli stoperle ilgilendiği belirtildi.







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Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Merih Demiral için devrede.





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Paulista'nın yanına stoper arayan Beşiktaş, Merih Demiral hamlesiyle hem üst düzey bir stoperi kadrosuna katacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirecek.





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Ancak transfer için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin kapıyı 15 milyon eurodan açtığı belirtildi.



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Bu gelişme üzerine ise siyah-beyazlıların kiralama formülünü devreye sokacağı ifade ediliyor.


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Merih Demiral'ın Al Ahli ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.



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Milli futbolcu, Suudi Arabistan ekibinin formasıyla 21 maça çıktı.

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Merih Demiral
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