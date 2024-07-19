Fenerbahçe de ilgilenmişti: Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemine gelen milli yıldızla ilgileniyor.
Transfer dönemindeki hamleleriyle konuşulan Beşiktaş bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlıların milli stoperle ilgilendiği belirtildi.
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Merih Demiral için devrede.
Paulista'nın yanına stoper arayan Beşiktaş, Merih Demiral hamlesiyle hem üst düzey bir stoperi kadrosuna katacak hem de yerli rotasyonunu güçlendirecek.
Ancak transfer için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin kapıyı 15 milyon eurodan açtığı belirtildi.
Bu gelişme üzerine ise siyah-beyazlıların kiralama formülünü devreye sokacağı ifade ediliyor.
Merih Demiral'ın Al Ahli ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Milli futbolcu, Suudi Arabistan ekibinin formasıyla 21 maça çıktı.