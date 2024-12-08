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Fenerbahçe derbi mağlubiyeti sonrası harekete geçti! Galatasaray'ın eski gözdesine kanca

Fenerbahçe derbi mağlubiyeti sonrası harekete geçti! Galatasaray'ın eski gözdesine kanca

15:148/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
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Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar hız kazandı. Sarı-lacivertli takımın, bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız ismi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe için transfer iddiası ortaya atıldı.

NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre Roma, Nicola Zalewski ile ocak ayında yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray sezon başında Nicola Zalewski transferi için Roma ile anlaşmış ancak oyuncuyu ikna edememişti.

Portekiz basını ise Fenerbahçe'nin son günlerde Zalewski'ye somut bir ilgi duyduğundan bahsetti.

Mourinho'nun eski öğrenici olan Polonyalı yıldızı takıma kazandırabileceği vurgulandı. Roma altyapısında yetişen ve 2021 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Nicola Zalewski bu sezon 13 maça çıkıp 630 dakika süre alabildi.

#Fenerbahçe
#Nicola Zalewski
#Galatasaray

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