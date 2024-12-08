Fenerbahçe derbi mağlubiyeti sonrası harekete geçti! Galatasaray'ın eski gözdesine kanca

Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklar hız kazandı. Sarı-lacivertli takımın, bir dönem Galatasaray'ın da gündeminde olan yıldız ismi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

1 /5 Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe için transfer iddiası ortaya atıldı.

2 /5 NTV Spor'un Corriere dello Sport'tan aktardığı habere göre Roma, Nicola Zalewski ile ocak ayında yollarını ayırmanın planlarını yapıyor.

3 /5 Hatırlanacağı üzere Galatasaray sezon başında Nicola Zalewski transferi için Roma ile anlaşmış ancak oyuncuyu ikna edememişti.

4 /5 Portekiz basını ise Fenerbahçe'nin son günlerde Zalewski'ye somut bir ilgi duyduğundan bahsetti.