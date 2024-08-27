Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerini ona emanet edecek! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası çalışmalarına hız verdi. Yönetim, teknik direktör Mourinho'nun liste başında yer alan İngiliz sol bek için görüşmelere başladı.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transferin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.
Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmasının ardından sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor.
Yönetim, milli oyuncudan gelen 30 milyon euroluk bonservis ücretinin bir kısmını sol beke harcayacak.
Avrupa basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Gent'in genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.
Transferden yetkili yöneticiler, Gent forması giyen Archie Brown ile görüşmelere başladı.
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki İngiliz oyuncu için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.
Mourinho'nun listesinin başında yer alan futbolcu için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.
Brown geçtiğimiz sezon toplamda 44 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.
İngiliz oyuncunun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.