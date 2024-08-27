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Spor

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerini ona emanet edecek! Görüşmeler başladı

20:39 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 20:39 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı sonrası çalışmalarına hız verdi. Yönetim, teknik direktör Mourinho'nun liste başında yer alan İngiliz sol bek için görüşmelere başladı.

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transferin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi.

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Sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olmasının ardından sol bek mevkisine takviye yapmak istiyor.

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Yönetim, milli oyuncudan gelen 30 milyon euroluk bonservis ücretinin bir kısmını sol beke harcayacak.

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Avrupa basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Gent'in genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

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Transferden yetkili yöneticiler, Gent forması giyen Archie Brown ile görüşmelere başladı.


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Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki İngiliz oyuncu için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.

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Mourinho'nun listesinin başında yer alan futbolcu için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.

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Brown geçtiğimiz sezon toplamda 44 maça çıkarken 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro.

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İngiliz oyuncunun kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.

#Fenerbahçe
#Archie Brown
#Transfer
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