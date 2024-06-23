Fenerbahçe formasıyla ilk pozunu verdi

Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam etti. Yeni transfer de formayla ilk pozunu verdi.
Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak olan Fenerbahçe’de futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.
Takımın kaptanlarından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra Fred, Rodrigo Becao, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrcan Can Eğribayat, Miha Zajc ve Rade Krunic'in sağlık kontrolleri yapıldı.
Bu isimlerin dışında Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan da hastaneye geldi.
Sezonu kiralık olarak Rayo Vallecano’da geçiren Miguel Crespo da sağlık kontrollerini yaptırdı.
Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.