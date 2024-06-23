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Spor

Fenerbahçe formasıyla ilk pozunu verdi

14:43 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 14:54 - 23/06/2024 Pazar
IHA

Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam etti. Yeni transfer de formayla ilk pozunu verdi.

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Yeni sezon hazırlıklarına bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde başlayacak olan Fenerbahçe’de futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor. 

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Takımın kaptanlarından Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra Fred, Rodrigo Becao, Cengiz Ünder, Serdar Aziz, İrcan Can Eğribayat, Miha Zajc ve Rade Krunic'in sağlık kontrolleri yapıldı.

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Bu isimlerin dışında Karagümrük'ten transfer edilen Levent Mercan da hastaneye geldi.



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Sezonu kiralık olarak Rayo Vallecano’da geçiren Miguel Crespo da sağlık kontrollerini yaptırdı.

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Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

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Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

#Fenerbahçe
#Levent Mercan
#Süper Lig
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