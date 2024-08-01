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Spor

Fenerbahçe Fred'in yerine adayları belirledi

10:14 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:35 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgeye takviye kararı aldı. İşte sarı-lacivertlilerin adayları...

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Fenerbahçe'de Brezilyalı yıldız Fred'in sakatlığı teknik heyetin planlarını bozdu Brezilyalı oyuncunun sakatlığı orta saha rotasyonunda da teknik heyeti zorlayacak.







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Takımdan gönderilmesi planlanan Crespo'nun Fred'in yokluğunda Lille maçı kadrosuna dahil edilmesi gündemde.






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Fred'in sakatlığı sonrası Lille karşısında yeni transferler Oğuz Aydın ve Saint Maximin'in de takıma dahil olmasıyla teknik heyetin kanatlarda görev yapan Tadic ya da İrfan Can Kahveci'yi orta sahaya çekmeyi planladığı gelen haberler arasında.




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Sarı-lacivertli takımda ismail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan, Szymanski, Krunic gibi isimler orta saha rotasyonunda teknik heyetin görev vereceği isimler.






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GÖRÜŞMELER HIZLANACAK


Fred'in sakatlığı üzerine orta saha transferi için yapılan görüşmelere hız verildi.




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Sarı-lacivertli ekibin orta saha adayları arasında Championship ekibi Burnley'den Berge, Fiorentina'dan Amrabat, Nottingham Forest'tan İbrahim Sangare ve Manchester City'den Kovacic isimleri gündemde.

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Sarı-lacivertliler Berge için kulübü Burnley ile görüşmelerini yoğunlaştırdı.

#Fenerbahçe
#Fred
#Transfer
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