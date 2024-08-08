Fenerbahçe Galatasaray'ın gözdesi için devrede

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu ilk maçında Lille'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, bir süre önce Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, aldığı Lille mağlubiyeti sonrası orta sahasındaki aksamalarını kapatmak için transfer çalışmalarına odaklanmış durumda.
Aynı zamanda Galatasaray'ın da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Süper Kupa maçında aldığı Beşiktaş yenilgisi, sarı kırmızılı ekipte ayrılıklara ve yeni oyuncu arayışlarına sebep oldu.
Cimbom, kısa bir süre önce ilgilendiği Brezilyalı Wendel'den sonuç alamayınca yönünü başka oyunculara çevirmişti.
Sabah'ın haberine göre yönetimin devreye girmesi ile bu sefer sarı-lacivertli ekip, Wendel için Zenit'in kapısını çalmak üzere.
Önceki sezon çıktığı 27 maçta 4 gol ve 7 asist istatistiklerine ulaşan o oyuncu, hepimizin adını sıkça duyduğu Brezilyalı yıldız Wendel'den başkası değil.
Aynı oyuncu için devreye giren Fenerbahçe yönetimi, kulüp ile arasındaki yakın bağlar sayesinde görüşmeleri sonuca bağlayabilecek gibi gözükse de Zenit, Brezilyalı yıldızı takımda tutmak için elinden geleni yapmakta ısrarcı.
Öte yandan Wendel'in kulüp ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Oyuncunun son dönemlerde yakaladığı çıkış sonrası değerinin yükselmesi bekleniyor.