Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzatıyor

İç transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, son dönemlerin formda ismi İrfan Can Kahveci'yle nikah tazeliyor. Milli futbolcuya önerilecek yeni kontratın detayları belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne üçüncü ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, iç transfer çalışmalarında vites yükseltti.
Sarı-lacivertli kulübün gündemindeki isim İrfan Can Kahveci...
Sarı-lacıvertli formayla geçen sezon 46 maçta 18 gol-12 asist kaydederek her iki değerde de çift haneyi gören İrfan Can Kahveci, hırslı ve mücadeleci futboluyla taraftarın desteğini almış durumda.
Fenerbahçe yönetimi, 2020-21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan milli futbolcusu ile nikah tazelemek için çalışmalarına başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre Sevilla'dan gelen teklifi reddeden 29 yaşındaki sağ kanat için 3 yıllık yeni kontrat düşünülüyor.
20 milyon TL kazanan başarılı futbolcunun maaşı ikiyle çarpılacak ve 40 milyon TL teklif edilecek. Önümüzdeki hafta görüşmelerin startı verilecek.