Fenerbahçe istiyordu: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk golcü transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Cenk Tosun’u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler iki golcü takviyesi daha yapmak istiyor. Kanarya’nın uzun zamandır peşinde olduğu yıldız futbolcunun ise yeni rotası belli oldu.

1 / 9 Son dönemde iyi bir forvet oyuncusu arayışında olan Fenerbahçe Jose Mourinho’nun talimatı doğrultusunda Cenk Tosun’u transfer etti.



2 / 9 Sarı-lacivertliler forvet bölgesine bir yıldız takviyesi daha yapacak.



3 / 9 Fenerbahçe'nin EURO 2024'te ülkesi İspanya için mücadele eden Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği iddia ediliyordu.



4 / 9 Oyuncunun yeni adresi belli oldu.



5 / 9 Oliver Giroud'yu MLS'e yolcu eden Milan, 31 yaşındaki İspanyol forvet ile el sıkıştı.

6 / 9 Milan futbolcunun sözleşmesindeki 13 milyon euro'luk fesih bedelini Atletico Madrid'e ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.

7 / 9 Morata'nın bu hafta içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

8 / 9 Real Madrid formasıyla adını dünya futboluna duyuran Morata, daha önce Chelsea ve Juventus formaları da giydi.