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Spor

Fenerbahçe istiyordu: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu

11:02 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 11:02 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk golcü transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Cenk Tosun’u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler iki golcü takviyesi daha yapmak istiyor. Kanarya’nın uzun zamandır peşinde olduğu yıldız futbolcunun ise yeni rotası belli oldu.

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Son dönemde iyi bir forvet oyuncusu arayışında olan Fenerbahçe Jose Mourinho’nun talimatı doğrultusunda Cenk Tosun’u transfer etti.


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Sarı-lacivertliler forvet bölgesine bir yıldız takviyesi daha yapacak.


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Fenerbahçe'nin EURO 2024'te ülkesi İspanya için mücadele eden Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği iddia ediliyordu.


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Oyuncunun yeni adresi belli oldu.


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Oliver Giroud'yu MLS'e yolcu eden Milan, 31 yaşındaki İspanyol forvet ile el sıkıştı.

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Milan futbolcunun sözleşmesindeki 13 milyon euro'luk fesih bedelini Atletico Madrid'e ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.

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Morata'nın bu hafta içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Real Madrid formasıyla adını dünya futboluna duyuran Morata, daha önce Chelsea ve Juventus formaları da giydi.

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Geçtiğimiz sezon kulübünde çıktığı 48 maçta 21 gol atıp 4 de asist yapan Morata, EURO 2024'te ise 1 gol ve 1 asistle oynadı.


#Fenerbahçe
#Milan
#Alvaro Morata
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