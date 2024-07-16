Fenerbahçe istiyordu: Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ilk golcü transferini gerçekleştirdi. Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Cenk Tosun’u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler iki golcü takviyesi daha yapmak istiyor. Kanarya’nın uzun zamandır peşinde olduğu yıldız futbolcunun ise yeni rotası belli oldu.
Son dönemde iyi bir forvet oyuncusu arayışında olan Fenerbahçe Jose Mourinho’nun talimatı doğrultusunda Cenk Tosun’u transfer etti.
Sarı-lacivertliler forvet bölgesine bir yıldız takviyesi daha yapacak.
Fenerbahçe'nin EURO 2024'te ülkesi İspanya için mücadele eden Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği iddia ediliyordu.
Oyuncunun yeni adresi belli oldu.
Oliver Giroud'yu MLS'e yolcu eden Milan, 31 yaşındaki İspanyol forvet ile el sıkıştı.
Milan futbolcunun sözleşmesindeki 13 milyon euro'luk fesih bedelini Atletico Madrid'e ödeyerek bu transferi gerçekleştirecek.
Morata'nın bu hafta içerisinde sağlık kontrolünden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Real Madrid formasıyla adını dünya futboluna duyuran Morata, daha önce Chelsea ve Juventus formaları da giydi.
Geçtiğimiz sezon kulübünde çıktığı 48 maçta 21 gol atıp 4 de asist yapan Morata, EURO 2024'te ise 1 gol ve 1 asistle oynadı.