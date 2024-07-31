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Spor

Fenerbahçe kazanarak tur atladı: UEFA ülkeler sıralaması güncellendi

11:09 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:47 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yenerek üçüncü ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'in rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerin kazanarak tur atladığı mücadelenin ardından UEFA ülkeler sıralaması da güncellendi. İşte detaylar...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırladı.






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Sarı-lacivertliler, ilk maçta 4-3 yendiği rakibini evinde 2-1 mağlup ederek adını üçüncü ön eleme turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi ise Fransız ekibi Lille oldu.










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Sarı-lacivertlilerin kazanarak tur atlaması ülke puanına da yansıdı. İşte güncel sıralama...











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1) İngiltere - 85.732













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2) İtalya - 75.356







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3) İspanya - 70.561









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4) Almanya - 67.910





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5) Fransa - 55.165







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6) Hollanda - 52.150




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7) Portekiz - 46.416



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8) Belçika - 41.500



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9) Türkiye - 34.400

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10) Çekya - 34.350

#Fenerbahçe
#UEFA
#Lille
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