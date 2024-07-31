Fenerbahçe kazanarak tur atladı: UEFA ülkeler sıralaması güncellendi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yenerek üçüncü ön eleme turunda Fransız ekibi Lille'in rakibi oldu. Sarı-lacivertlilerin kazanarak tur atladığı mücadelenin ardından UEFA ülkeler sıralaması da güncellendi. İşte detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırladı.
Sarı-lacivertliler, ilk maçta 4-3 yendiği rakibini evinde 2-1 mağlup ederek adını üçüncü ön eleme turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi ise Fransız ekibi Lille oldu.
Sarı-lacivertlilerin kazanarak tur atlaması ülke puanına da yansıdı. İşte güncel sıralama...
1) İngiltere - 85.732
2) İtalya - 75.356
3) İspanya - 70.561
4) Almanya - 67.910
5) Fransa - 55.165
6) Hollanda - 52.150
7) Portekiz - 46.416
8) Belçika - 41.500
9) Türkiye - 34.400
10) Çekya - 34.350