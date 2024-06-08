Fenerbahçe kongresinde büyük skandal

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, genel kurulda yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Ülker Stadı'nda kavgalar çıktığını belirten Yıldırım, kongre üyesi olmayan taraftarların içeri alındığını söyledi. Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından, başkalarının akreditasyon kartıyla stada giren kişilerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda gerginlik yaşandı.
Genel kurulun divan başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük, üyelerin oylarına sunuldu. Yönetici Fethi Pekin, Vefa Küçük için oylama yaptırdıktan sonra 'İkinci oylamaya gerek kalmadı.' ifadesini kullandı ancak Şekip Mosturoğlu'nu da üyelerin oylarına sundu.
Kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçilirken oyların eşit olduğu ve seçimin oldubittiye getirildiği yönünde Aziz Yıldırım kanadından itiraz geldi. Avukat Savaş Adalet, oylamaya itirazda bulundu ve itiraz dilekçesini Fethi Pekin'e sundu.
Kulüp başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması sırasında Aziz Yıldırım, kürsüye çıktı. Kürsüde genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Yıldırım, Vefa Küçük'e hitaben "Sen oraya seçilmeden oturdun" dedi.
Aziz Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim" diyerek stadı terk etti.
Aziz Yıldırım daha sonra kongrede yaşanan gerginlik hakkında ofisinde bir basın toplantısı düzenledi.
Divan başkanlığı seçiminin oldubittiye getirildiğini belirten Yıldırım, kongre üyesi olmayan taraftarların içeri alındığını ifade etti.
Yıldırım, "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe'nin vicdanına havale ediyorum" diye konuştu.
Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istediğini anlatan Aziz Yıldırım, "Amacım bir sükunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey 'Gerekirse kavga edelim' dedi. Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz. Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin" ifadelerini kullandı.
Aziz Yıldırım'ın kongre üyesi olmayan taraftarların genel kurula aldığını söylemesinin ardından, başkalarının akreditasyon kartıyla Ülker Stadı'na giren kişilerin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.