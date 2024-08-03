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Spor

Fenerbahçe Lille maçı öncesi kadrosunda iki değişiklik yaptı

10:06 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımı ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, bu tur öncesi kadrosunda iki değişikliğe gitti. İşte ayrıntılar...

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Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda eşleştiği Lugano'yu 4-3 ve 2-1 yenerek saf dışı bırakmıştı.






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Adını üçüncü tura yazdıran sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi Lille oldu.






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Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Fransa'nın Lille takımıyla eşleşen Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği kadroda iki değişikliğe gitti.



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Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Fred ile birlikte Ryan Kent kadrodan çıkartıldı.




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Bu isimlerin yerine Miha Zajc ve yeni transfer Youssef En-Nesyri kadroya dahil edildi.



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Fenerbahçe, Lille ile ilk maçı 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacak.



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Rövanş ise 13 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda olacak.

#Fenerbahçe
#Lille
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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