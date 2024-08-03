Fenerbahçe Lille maçı öncesi kadrosunda iki değişiklik yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda Fransa'nın Lille takımı ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe, bu tur öncesi kadrosunda iki değişikliğe gitti. İşte ayrıntılar...

1 / 7 Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda eşleştiği Lugano'yu 4-3 ve 2-1 yenerek saf dışı bırakmıştı.











2 / 7 Adını üçüncü tura yazdıran sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi Lille oldu.











3 / 7 Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde Fransa'nın Lille takımıyla eşleşen Fenerbahçe, UEFA'ya bildirdiği kadroda iki değişikliğe gitti.





4 / 7 Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Fred ile birlikte Ryan Kent kadrodan çıkartıldı.







5 / 7 Bu isimlerin yerine Miha Zajc ve yeni transfer Youssef En-Nesyri kadroya dahil edildi.





6 / 7 Fenerbahçe, Lille ile ilk maçı 6 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacak.



