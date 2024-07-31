Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma 6 Ağustos Salı günü oynanacak. UEFA Fenerbahçe - Lille maçını yönetecek hakemi ise duyurdu. Peki, Fenerbahçe - Lille maçını hangi hakem yönetecek? İşte sorunun cevabı…
Fenerbahçe - Lille maçlarının hakemleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynayacağı maçta ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez görev yapacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak.
Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek.
Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.