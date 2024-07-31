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Spor

UEFA açıkladı: Fenerbahçe - Lille maçını yönetecek hakem belli oldu

14:45 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:45 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa’nın Lille takımıyla karşılaşacak. Karşılaşma 6 Ağustos Salı günü oynanacak. UEFA Fenerbahçe - Lille maçını yönetecek hakemi ise duyurdu. Peki, Fenerbahçe - Lille maçını hangi hakem yönetecek? İşte sorunun cevabı…

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Fenerbahçe - Lille maçlarının hakemleri belli oldu.

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Fenerbahçe'nin Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçta Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.


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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynayacağı maçta ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez görev yapacak.


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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunun ilk maçını deplasmanda 6 Ağustos'ta oynayacak.

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Eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, bu turu geçmesi halinde play-off turuna yükselecek. 

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Play-off turunun kuraları ise 5 Ağustos'ta çekilecek.


#Fenerbahçe
#UEFA
#Lille
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