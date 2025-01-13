Fenerbahçe maçında herkes bunu sordu: "Kim bu pembe kafalı adam?"

Tümosan Konyaspor'da Blaz Kramer ilk yarının son dakikalarında attığı kafa golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Yeşil Beyazlı takımın sezon başındaki flaş transferlerinden biri olan Kramer imajı ve performansıyla ilk yarının en çok konuşulan ismi oldu.