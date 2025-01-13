Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Fenerbahçe maçında herkes bunu sordu: "Kim bu pembe kafalı adam?"

Fenerbahçe maçında herkes bunu sordu: "Kim bu pembe kafalı adam?"

21:0913/01/2025, Monday
G: 13/01/2025, Monday
Yeni Şafak
Sonraki haber

TÜMOSAN Konyaspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında sosyal medyada en çok konuşulan konu ise Tümosan Konyasporlu futbolcunun imajı ve performansı idi.

TÜMOSAN Konyaspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında sosyal medyada en çok konuşulan konu ise Tümosan Konyasporlu futbolcunun imajı ve performansı idi.

Tümosan Konyaspor, Fenerbahçe maçına golle başladı. Pedrinho'nun attığı gol sonrasında yeşil beyazlılar 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle skoru 2-1'e getirdi.

Tümosan Konyaspor'da Blaz Kramer ilk yarının son dakikalarında attığı kafa golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Yeşil Beyazlı takımın sezon başındaki flaş transferlerinden biri olan Kramer imajı ve performansıyla ilk yarının en çok konuşulan ismi oldu.

Blaz Kramer, sezon başında Legia Varşova'dan 700 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Slovakyalı futbolcu, yeşil beyazlı kulüpte şimdiye kadar 2 gol atıp 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Kramer, Fenerbahçe'ye attığı golle gol sayısını 3'e çıkarttı. 

1.91 boyundaki Blaz Kramer, Süper Lig'in en uzun futbolcularından biri konumunda. Slovakya Milli Takımı'nda da zaman zaman forma giyen oyuncu, Tümosan Konyaspor'un en büyük gol umutlarından biri.

Blaz Kramer, Fenerbahçe maçının ilk yarısındaki görüntüsüyle X'in gündeminde ilk sıralara kadar yükseldi.

#Fenerbahçe
#Blaz Kramer
#Konyaspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sömestr öncesi yeniden gündemde: E-okul sistemi ne zaman kapanacak?