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Spor

Fenerbahçe resmen duyurdu: İki imza birden

13:57 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 14:18 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'la sözleşme imzalandığını duyurdu. Kanarya ayrıca, Mert Hakan Yandaş'ın kontratını uzattı.

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Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, beklenen gelişmeyi duyurdu.

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Bir süredir Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la ilgilenen sarı-lacivertliler 23 yaşındaki genç sol beki kadrosuna kattığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Levent Mercan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Öte yandan Kanarya'da bir imza daha atıldı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la da 2 yıllık yeni bir mukavele yapıldı.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları teknik direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

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Bu doğrultuda; takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

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Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.


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Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; sarı-lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.

#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Levent Mercan
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