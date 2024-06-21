Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'la sözleşme imzalandığını duyurdu. Kanarya ayrıca, Mert Hakan Yandaş'ın kontratını uzattı.
Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, beklenen gelişmeyi duyurdu.
Bir süredir Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'la ilgilenen sarı-lacivertliler 23 yaşındaki genç sol beki kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Levent Mercan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Öte yandan Kanarya'da bir imza daha atıldı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'la da 2 yıllık yeni bir mukavele yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları teknik direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.
Bu doğrultuda; takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.
Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; sarı-lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz.