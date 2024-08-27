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Spor

Fenerbahçe Mourinho'nun istediği yıldız ismi bitiriyor

13:22 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 13:38 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe, uzun süredir çalışma yürüttüğü orta saha transferi için ilk resmi adımını attı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcu için teklifini yaptı.

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Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar sürüyor.

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Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Moruinho'nun istediği oyuncu için düğmeye bastı.

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İtalyan basınından Di Marzio'nun aktardığı habere göre, Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklif yaptı.

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Fiorentina'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılan teklifin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu belirtildi.

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Sofyan Amrabat, geçen sezon Premier Lig ekibi Manchester United'da kiralık olarak forma giymişti.

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Ön liberoda görev yapan tecrübeli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle 3 maça çıktı ve 204 dakika süre aldı.

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Amrabat'ın adı transferde Galatasaray ile de anılmıştı.

#Fenerbahçe
#Sofyan Amrabat
#Fiorentina
28 dakika önce
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