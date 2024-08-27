Fenerbahçe Mourinho'nun istediği yıldız ismi bitiriyor

Fenerbahçe, uzun süredir çalışma yürüttüğü orta saha transferi için ilk resmi adımını attı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcu için teklifini yaptı.
Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar sürüyor.
Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Moruinho'nun istediği oyuncu için düğmeye bastı.
İtalyan basınından Di Marzio'nun aktardığı habere göre, Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklif yaptı.
Fiorentina'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılan teklifin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu belirtildi.
Sofyan Amrabat, geçen sezon Premier Lig ekibi Manchester United'da kiralık olarak forma giymişti.
Ön liberoda görev yapan tecrübeli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle 3 maça çıktı ve 204 dakika süre aldı.
Amrabat'ın adı transferde Galatasaray ile de anılmıştı.