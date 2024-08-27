Fenerbahçe Mourinho'nun istediği yıldız ismi bitiriyor

Fenerbahçe, uzun süredir çalışma yürüttüğü orta saha transferi için ilk resmi adımını attı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız futbolcu için teklifini yaptı.

1 / 7 Fenerbahçe'de orta saha transferi için çalışmalar sürüyor.

2 / 7 Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Moruinho'nun istediği oyuncu için düğmeye bastı.

3 / 7 İtalyan basınından Di Marzio'nun aktardığı habere göre, Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat için Fiorentina'ya resmi teklif yaptı.

4 / 7 Fiorentina'dan ayrılması beklenen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için yapılan teklifin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olduğu belirtildi.

5 / 7 Sofyan Amrabat, geçen sezon Premier Lig ekibi Manchester United'da kiralık olarak forma giymişti.

6 / 7 Ön liberoda görev yapan tecrübeli futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle 3 maça çıktı ve 204 dakika süre aldı.