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Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi

Fenerbahçe Oosterwolde'nin bonservisini belirledi

14:1712/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Jayden Oosterwolde, Avrupa'nın önemli takımlarının takibinde... Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Parma'dan 6 milyon Euro bonservis karşılığında renklerine bağladığı Jayden Oosterwolde, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin kıskacında.






Fenerbahçe'nin 2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 12 milyon euroluk teklif aldığı Oosterwolde, yeni sezon öncesi de bazı Avrupa takımları tarafından istenmişti.






Tekliflere karşın Fenerbahçe'de kalan Oosterwolde'nin adı transferle anılmaya devam ediyor.





Öte yandan sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcunun bonservisini belirledi.




Milliyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'den en az 20 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.



Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Oosterwolde, söz konusu müsabakaların tamamında 90 dakika forma giydi.

#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Transfer

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