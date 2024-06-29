Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Romanya ekibi Petrolul Ploieşti'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Levent Mercan karşılaşmanın ikinci yarısında süre aldı. Zajc'ın şık golünün damga vurduğu maçta Emre Mor da performansıyla dikkati çekti. Fenerbahçe-Petrolul Ploieşti maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

1 / 10 Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde ilk maçına çıktı.

2 / 10 Sarı-lacivertliler Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile karşı karşıya geldi.

3 / 10 Jose Mourinho sahaya; Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde Yiğit Efe, Krunic, Fred, Mert Hakan, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Dzeko 11'iyle çıktı.

4 / 10 Sarı-lacivertliler mücadelenin 35. dakikasında Mario Bratu'nun attığı golle 1-0 geriye düştü.

5 / 10 Fenerbahçe bu gole 41. dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Edin Dzeko ile karşılık verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

6 / 10 İlk yarı sonunda Luan Peres, Yiğit Efe, Krunic, Mert Hakan, Fred, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko'yu kenara alan Mourinho, ikinci yarıda Zeki Dursun, Bartuğ Elmaz, Zajc, Crespo, Emre Mor, Umut Nayir ve yeni transfer Levent Mercan'ı sahaya sürdü.

7 / 10 Karagümrük'ten kadroya dahil edilen Levent Mercan, böylece sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmış oldu.

8 / 10 Mücadelenin 57. dakikasında kazanılan frikikte topun başına geçen Miha Zajc, şık bir vuruşla fileleri havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi.

9 / 10 İkinci yarıda oyuna dahil olan Emre Mor'un maçtaki klas hareketleri dikkati çekti.