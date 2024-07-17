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Spor

Fenerbahçe Saint-Maximin'i KAP'a bildirdi: İşte ödenecek rakam

17:08 - 17/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:08 - 17/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a getirdiği Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin'i KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe'den yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:




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Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.





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İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.

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İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.


#Allan Saint-Maximin
#Fenerbahçe
#Transfer
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