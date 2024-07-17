Fenerbahçe, transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a getirdiği Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin'i KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'den yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.
İmzalanan kiralama sözleşmesi kapsamında Al-Ahli kulübüne toplam 8.000.000 Avro, 4 eşit taksitle ödenecektir.
İlgili sözleşme uyarınca, oyuncunun 2024-2025 sezonunda alacağı maaş Al-Ahli kulübü tarafından karşılanacaktır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.