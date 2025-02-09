Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe savunma hattı için harekete geçti! Milli futbolcu gündemde

Fenerbahçe savunma hattı için harekete geçti! Milli futbolcu gündemde

12:029/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin gündemine milli futbolcu geldi. İşte ayrıntılar...

Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de yine stoper transferi gündeme geldi.

Samet Akaydin ile yollarını ayıran, Serdar Aziz'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Becao ve Oosterwolde ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Bunun üzerine Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine katan sarı-lacivertlilerde savunmadaki kabus kaldığı yerden devam ediyor.

Kupadaki Erzurum mücadelesi pahalıya patladı. Yusuf Akçiçek, Djiku ve Diego Carlos yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

Bu yüzden elinde sadece Skriniar ve Çağlar kalan sarı-lacivertliler, sezon başında ve ara transfer döneminde gündeme gelen Ajax'ın yıldızı Ahmetcan Kaplan için yeniden harekete geçti.

Fotomaç'ta yer alan habere göre 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetim, savunmada yaşanan sıkıntıları gidermek istiyor.

#Fenerbahçe
#A Milli Takım
#Ahmetcan Kaplan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? 2025 yılı SSK ve Bağ-Kur bayram ikramiyesinde olası rakamlar