Fenerbahçe savunma hattı için harekete geçti! Milli futbolcu gündemde

Ara transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin gündemine milli futbolcu geldi. İşte ayrıntılar...
Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de yine stoper transferi gündeme geldi.
Samet Akaydin ile yollarını ayıran, Serdar Aziz'i kadro dışı bırakan Fenerbahçe'de Becao ve Oosterwolde ise sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatmıştı.
Bunun üzerine Skriniar ve Diego Carlos'u renklerine katan sarı-lacivertlilerde savunmadaki kabus kaldığı yerden devam ediyor.
Kupadaki Erzurum mücadelesi pahalıya patladı. Yusuf Akçiçek, Djiku ve Diego Carlos yaşadıkları sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Bu yüzden elinde sadece Skriniar ve Çağlar kalan sarı-lacivertliler, sezon başında ve ara transfer döneminde gündeme gelen Ajax'ın yıldızı Ahmetcan Kaplan için yeniden harekete geçti.
Fotomaç'ta yer alan habere göre 22 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen yönetim, savunmada yaşanan sıkıntıları gidermek istiyor.