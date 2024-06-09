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Spor

Fenerbahçe seçimlerine yıldız oyuncu damga vurdu

20:55 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 21:06 - 9/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe'de gerçekleşen seçimli olağan genel kurulda bir kongre üyesinin kullanmış olduğu oy sosyal medyada gündem oldu. Bir kongre üyesi Fenerbahçeli yıldıza oy verdi. Görüntülere haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda seçimli olağan genel kurulu gerçekleşti.

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46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kongrede 27 bin civarı oy kullanıldı.

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47 sandıkta kullanılan oyların büyük çoğunluğunu kazanan Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi.

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Üst üste üçüncü kez seçilen Ali Koç, Aziz Yıldırım ile birlikte poz verdi.

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Gerçekleşen seçimli genel kurulda bir üyenin kullanmış olduğu oy sosyal medyaya damga vurdu.

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Bir kongre üyesi Fenerbahçeli yıldıza oy verdi.

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Dusan Tadic'e kullanılan oy.

#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul
#Dusan Tadic
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