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Spor

Fenerbahçe sil baştan: Jose Mourinho 9 oyuncunun biletini kesti

15:13 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:36 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’yu getirmesi ile birlikte gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasına başladı. Portekizli teknik adam 9 yabancı oyuncunun biletini kesti. Futbolcuların yeni sezonda takımdan gönderilmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde.

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Süper Lig'de yeni sezonda yabancı sayısı 12'ye düşecek.


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Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması Jose Mourinho önderliğinde devam etse de kulüpte büyük bir yabancı sıkıntısı var.

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Sarı-lacivertlilerde kritere uymak için 9 oyuncunun satılması ya da kiralanması gerekiyor. 

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Jose'nin ilk tespitlerine göre ise takımdan ayrılacak 9 isim var.

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Takımdan ayrılması beklenen 9 isim şu şekilde;

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Luan Peres



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Rade Krunic

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Miha Zajc

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Ryan Kent

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Joao Pedro



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Miguel Crespo

12/ 15

Lincoln Henrique



13/ 15

Omar Fayed



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Jin-ho ho



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Edin Dzeko

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Süper Lig
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