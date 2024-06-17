Fenerbahçe sil baştan: Jose Mourinho 9 oyuncunun biletini kesti

Fenerbahçe yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho’yu getirmesi ile birlikte gelecek ve gidecek oyuncuların planlamasına başladı. Portekizli teknik adam 9 yabancı oyuncunun biletini kesti. Futbolcuların yeni sezonda takımdan gönderilmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'de yeni sezonda yabancı sayısı 12'ye düşecek.
Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması Jose Mourinho önderliğinde devam etse de kulüpte büyük bir yabancı sıkıntısı var.
Sarı-lacivertlilerde kritere uymak için 9 oyuncunun satılması ya da kiralanması gerekiyor.
Jose'nin ilk tespitlerine göre ise takımdan ayrılacak 9 isim var.
Takımdan ayrılması beklenen 9 isim şu şekilde;
Luan Peres
Rade Krunic
Miha Zajc
Ryan Kent
Joao Pedro
Miguel Crespo
Lincoln Henrique
Omar Fayed
Jin-ho ho
Edin Dzeko