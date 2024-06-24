Fenerbahçe Sırp futbolcuyu gündemine aldı: Transferi Mourinho bitirecek

Orta sahasını takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Udineseli futbolcuyu listesine aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrosunda istediği 22 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yapacağı belirtildi.
Yeni sezon öncesi transfer çalışamalarına devam eden Fenerbahçe'de takviye yapılmak istenen bölgeler arasında orta saha da yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, bu bölge için İtalya Serie A ekibi Udinese'de forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Lazar Samardzic'i listesine aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun 22 yaşındaki oyuncunun transferi için çok istekli olduğu ve Fenerbahçe'ye gelme konusunda ikna etmek için kendisini arayarak bir görüşme yapacağı belirtildi.
Samardzic'in de Udinese'den ayrılmaya hazır olduğu ve kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği belirtildi.
Genç oyuncuyu ikna etmek için Dusan Tadic de devrede. Tadic'in milli takım kampında Samardzic'e Fenerbahçe hakkında bilgiler verdiği de sızan haberler arasında yer alıyor.
Samardzic ile Lazio ve Juventus da ilgilenirken, Udinese ile temasa geçerek bonservis şartlarını sordukları kaydedildi.
İtalya ekibi, 22 yaşındaki futbolcudan 25 milyon euro bonservis bekliyor.
2026 yılına kadar sözleşmesi olan Samardzic bu sezon 34 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.
Mourinho'nun raporuyla sol kanada da transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Juventus'un Sırp sol kanat oyuncusu Filip Kostic ile de ilgileniyor.
Sportif direktör Mario Branco, İtalyan kulübü ve oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Juventus'un Kostic için 10 milyon euro bonservis bedeli istediği kaydedildi.
Kulüpler arasında bonservis pazarlığı sürüyor.