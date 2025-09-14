Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Ederson göndermesi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıkan Brezilyalı file bekçisi için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.
Brezilyalı eldiven, sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maça ilk 11'de başlıyor.
32 yaşındaki yıldız file bekçisi, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıktığında bütün tribünler "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratında bulundu.
Ederson da kendisi için yapılan tezahüratların ardından tribünleri selamladı.
Bilindiği üzere Ederson'u ezeli rakip Galatasaray da istemiş ancak transferi Fenerbahçe bitirmişti. Transfer gerçekleşmeden önce Galatasaraylı taraftarlar "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" şeklinde tezahüratlarda bulunmuştu.