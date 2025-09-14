Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Ederson göndermesi

Fenerbahçe taraftarından Galatasaray'a Ederson göndermesi

Selman Ağrıkan
18:3314/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Trabzonspor karşısında çıkıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, mücadele öncesi ısınmak için sahaya çıkan Brezilyalı file bekçisi için dikkat çeken bir tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe'nin Manchester City'den kadrosuna kattığı Ederson, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu.

Brezilyalı eldiven, sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maça ilk 11'de başlıyor.

32 yaşındaki yıldız file bekçisi, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıktığında bütün tribünler "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" tezahüratında bulundu.

Ederson da kendisi için yapılan tezahüratların ardından tribünleri selamladı.

Bilindiği üzere Ederson'u ezeli rakip Galatasaray da istemiş ancak transferi Fenerbahçe bitirmişti. Transfer gerçekleşmeden önce Galatasaraylı taraftarlar  "Taraftar çıldırdı, Ederson'u istiyor" şeklinde tezahüratlarda bulunmuştu.

#Fenerbahçe
#Ederson
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?