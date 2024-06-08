Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Galatasaray'ın transferini açıkladı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz'de açıklamalarda bulundu. Mourinho, Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuyu açıkladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız isimlere yoğunlaştı.
Sarı lacivertli kulüpte bir yandan seçim heyecanı devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları yürütülüyor.
Galatasaray'da da gözler transferlere çevrilmiş durumda.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına Galatasaray'ın transferini açıkladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.
RTP Portugal'a konuşan Jose Mourinho bu konuya açıklık getirdi.
Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki soruya Mourinho şu yanıtı verdi:
"Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transferi mi?"
"O harika bir oyuncu."
"Fakat Galatasaray'a katılmaya yakın olduğunu duydum."
Benfica ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki oyuncu bu sezon, 52 maçta, 22 gol ve 15 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre Silva'nın güncel piyasa değeri 14 milyon euro.