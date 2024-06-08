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Spor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Galatasaray'ın transferini açıkladı

Haber Merkezi
19:41 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:49 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Portekiz'de açıklamalarda bulundu. Mourinho, Galatasaray'ın ilgilendiği oyuncuyu açıkladı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız isimlere yoğunlaştı.

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Sarı lacivertli kulüpte bir yandan seçim heyecanı devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları yürütülüyor.

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Galatasaray'da da gözler transferlere çevrilmiş durumda.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına Galatasaray'ın transferini açıkladı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı oyuncuyla ilgilendiği iddia edilmişti.

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RTP Portugal'a konuşan Jose Mourinho bu konuya açıklık getirdi.

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Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki soruya Mourinho şu yanıtı verdi:

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"Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transferi mi?"

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"O harika bir oyuncu."

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"Fakat Galatasaray'a katılmaya yakın olduğunu duydum."

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Benfica ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki oyuncu bu sezon, 52 maçta, 22 gol ve 15 asistle oynadı.

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Transfermarkt verilerine göre Silva'nın güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

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#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Mourinho
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