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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında konuştu: Sahalara ne zaman geri dönecek?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında konuştu: Sahalara ne zaman geri dönecek?

Haber Merkezi
15:0623/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United ile oynayacakları mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Mourinho, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında konuştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mourinho, toplantıda Jayden Oosterwolde hakkında konuştu.

Mourinho, Oosterwolde için şunları söyledi:

"Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı."

"Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur."

#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
#Oosterwolde

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