Fenerbahçe'de Mourinho'nun raporu doğrultusunda stopere düşünülen iki transfer için 4 aday belirlendi. İşte o isimler…
Fenerbahçe devre arası transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor.
Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde ve Becao'nun sezonu kapatmasının ardından Samet Akaydin ile de yolların ayrılması bekleniyor.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetime verdiği raporda 2 stoper ve 1 sol bekin kadroya dahil edilmesini istedi.
Stoper mevkisini önceleyen yönetim ise bu bölgedeki isimlerle temaslarını hızlandırdı.
Boscagli’nin talibi çok
Listedeki ilk aday PSV Eindhoven'da forma giyen Fransız stoper Olivier Boscagli.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Bundesliga ve Premier Lig'den talipleri olan Boscagli ve temsilcisiyle temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu ikna etmek için çaba gösteriyor.
Diğer bir stoper adayı ise Al Nassr forması giyen İspanyol yıldız Aymeric Laporte.
Al Nassr ile Talisca için yapılan görüşmelerde Laporte için de temaslarda bulunuldu.
Bu transferdeki en büyük engel yıldız oyuncunun yıllık 20 milyon Euro'luk maaşı.
Yönetim, Laporte'yi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Hermoso’ya kiralık teklifi
İtalya ekibi Roma ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Mario Hermoso için de Fenerbahçe, kiralama ve performansa dayalı satın alma opsiyonu teklifinde bulunacak.
Yönetim, Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Harry Maguire için de İngiliz kulübüyle temasa geçti.