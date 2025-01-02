Fenerbahçe’de devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yolunda takıma birçok takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho yaz transfer sezonunda da istediği dünyaca ünlü yıldızı ikna etti. Detaylar haberimizde.

1 /7 Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

2 /7 Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefine Portekizli yıldız futbolcu Joao Felix girdi.

3 /7 İspanya'da yayın yapan Don Balon adlı haber sitesinde, Jose Mourinho'nun vatandaşı Felix'i Fenerbahçe'ye transferi için ikna etti.



4 /7 Haberde, sürekli forma şansını bularak kendini yeniden göstermek istediği söylenen Joao Felix'in Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bilgisi verildi.



5 /7 Sarı-lacivertli ekibin ocak ayında oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attırabileceği söylendi.



6 /7 Bu sezon Chelsea formasıyla 17 resmi maçta boy gösteren Joao Felix, 5 gol ve 2 asist yaptı.

