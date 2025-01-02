Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mourinho dünyaca ünlü yıldızı ikna etti: Devre arası geliyor!

Mourinho dünyaca ünlü yıldızı ikna etti: Devre arası geliyor!

10:262/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yolunda takıma birçok takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho yaz transfer sezonunda da istediği dünyaca ünlü yıldızı ikna etti. Detaylar haberimizde.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefine Portekizli yıldız futbolcu Joao Felix girdi.

İspanya'da yayın yapan Don Balon adlı haber sitesinde, Jose Mourinho'nun vatandaşı Felix'i Fenerbahçe'ye transferi için ikna etti.


Haberde, sürekli forma şansını bularak kendini yeniden göstermek istediği söylenen Joao Felix'in Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bilgisi verildi.


Sarı-lacivertli ekibin ocak ayında oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attırabileceği söylendi.


Bu sezon Chelsea formasıyla 17 resmi maçta boy gösteren Joao Felix, 5 gol ve 2 asist yaptı.


Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.

#Mourinho
#Joao Felix
#Fenerbahçe
#Chelsea

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE KÖK MAAŞ HESABI OLUŞTU: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni SSK ve Bağ-Kur aylıkları