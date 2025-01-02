Fenerbahçe’de devre arası transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk yolunda takıma birçok takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho yaz transfer sezonunda da istediği dünyaca ünlü yıldızı ikna etti. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, devre arası transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin hedefine Portekizli yıldız futbolcu Joao Felix girdi.
İspanya'da yayın yapan Don Balon adlı haber sitesinde, Jose Mourinho'nun vatandaşı Felix'i Fenerbahçe'ye transferi için ikna etti.
Haberde, sürekli forma şansını bularak kendini yeniden göstermek istediği söylenen Joao Felix'in Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği bilgisi verildi.
Sarı-lacivertli ekibin ocak ayında oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attırabileceği söylendi.
Bu sezon Chelsea formasıyla 17 resmi maçta boy gösteren Joao Felix, 5 gol ve 2 asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.