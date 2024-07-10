Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu buldu. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği yıldız oyuncuyu, bu hafta kampa getiriyor.
Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertli takım, aradığı oyuncuyu buldu.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine Fenerbahçe, yıldız bir oyuncu ile anlaşma sağladı.
Uzun zamandır Al Ahli ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katıyor.
Hem oyuncuyla hem de kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Fransız oyuncuyu 2 gün içerisinde takım kampına getirmenin hesaplarını yapıyor.
İş sadece resmi imzaya kalırken, Fenerbahçe satın alma opsiyonlu olarak Allan Saint-Maximin'i kiralayacak.
Satın alma opsiyonunun 12 milyon euro civarında olması bekleniyor.
Ayrıca oyuncu da istediği maaşta indirime gitmiş durumda.
Fenerbahçe 4.5 milyon euroluk kısmı ödeyecek.
Geri kalan maaşının 2.5 milyon euroluk kısmını ise Al Ahli ödeyecek.
Geride bıraktığımız sezon 31 maçta 4 gol ve 10 asistle oynayan Maximin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
Fransız oyuncu 2023 yılında 27 milyon euro karşılığında Newcastle United'dan transfer edilmişti.