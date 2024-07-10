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Spor

Jose Mourinho istedi: Fenerbahçe yıldız oyuncuyu bu hafta kampa getiriyor

Ömer Çelikbaşlı
13:46 - 10/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:49 - 10/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı oyuncuyu buldu. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği yıldız oyuncuyu, bu hafta kampa getiriyor.

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Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

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Sarı lacivertli takım, aradığı oyuncuyu buldu.

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği üzerine Fenerbahçe, yıldız bir oyuncu ile anlaşma sağladı.

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Uzun zamandır Al Ahli ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katıyor.

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Hem oyuncuyla hem de kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Fransız oyuncuyu 2 gün içerisinde takım kampına getirmenin hesaplarını yapıyor.


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İş sadece resmi imzaya kalırken, Fenerbahçe satın alma opsiyonlu olarak Allan Saint-Maximin'i kiralayacak.


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Satın alma opsiyonunun 12 milyon euro civarında olması bekleniyor.


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Ayrıca oyuncu da istediği maaşta indirime gitmiş durumda.


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Fenerbahçe 4.5 milyon euroluk kısmı ödeyecek.


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Geri kalan maaşının 2.5 milyon euroluk kısmını ise Al Ahli ödeyecek.

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Geride bıraktığımız sezon 31 maçta 4 gol ve 10 asistle oynayan Maximin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

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Fransız oyuncu 2023 yılında 27 milyon euro karşılığında Newcastle United'dan transfer edilmişti.

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#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Jose Mourinho
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