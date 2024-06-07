Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer derbisi: İtalyan basını duyurdu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız futbolcu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

1 / 9 Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

2 / 9 İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre iki ezeli rakip, Juventus'un yeni sezon planlamasında yer almayan Filip Kostic'i istiyor.

3 / 9 İtalyan ekibinin bu transferden 10 milyon Euro gelir beklentisi olduğu da iddia edildi.

4 / 9 Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği de hatırlatıldı.

5 / 9 Geride bıraktığımız sezon Juventus'ta beklentileri karşılayamayan Kostic, çıktığı 33 karşılaşmada 4 asiste imzasını atmıştı.

6 / 9 Kostic'in, İtalyan temsilcisi ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

7 / 9 Filip Kostic kimdir?

1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Kragujevac altyapısında başladı.

8 / 9 Sırasıyla Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus formaları giydi.