Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer derbisi: İtalyan basını duyurdu

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız futbolcu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre iki ezeli rakip, Juventus'un yeni sezon planlamasında yer almayan Filip Kostic'i istiyor.
İtalyan ekibinin bu transferden 10 milyon Euro gelir beklentisi olduğu da iddia edildi.
Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği de hatırlatıldı.
Geride bıraktığımız sezon Juventus'ta beklentileri karşılayamayan Kostic, çıktığı 33 karşılaşmada 4 asiste imzasını atmıştı.
Kostic'in, İtalyan temsilcisi ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Filip Kostic kimdir?
1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Kragujevac altyapısında başladı.
Sırasıyla Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus formaları giydi.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahanın solunda görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro...