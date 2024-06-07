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Spor

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer derbisi: İtalyan basını duyurdu

Tuğçe Erginkoç
15:06 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 15:38 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız futbolcu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

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İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre iki ezeli rakip, Juventus'un yeni sezon planlamasında yer almayan Filip Kostic'i istiyor.

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İtalyan ekibinin bu transferden 10 milyon Euro gelir beklentisi olduğu da iddia edildi.

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Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği de hatırlatıldı.

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Geride bıraktığımız sezon Juventus'ta beklentileri karşılayamayan Kostic, çıktığı 33 karşılaşmada 4 asiste imzasını atmıştı.

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Kostic'in, İtalyan temsilcisi ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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Filip Kostic kimdir?


1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Kragujevac altyapısında başladı.

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Sırasıyla Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus formaları giydi.

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31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahanın solunda görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro...

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Filip Kostic
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