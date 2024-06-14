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Spor

Fenerbahçe yeni formasını o yıldızla tanıtacak: Transferde ses getirecek hamle

11:26 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:50 - 14/06/2024 Cuma
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Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho öncülüğünde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün son hamlesi, büyük ses getirecek. İşte detaylar...

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Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

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Sarı-lacivertliler, son olarak Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

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Jose Mourinho'ya yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, hummalı bir çalışma içine girdi.

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Dört koldan transfer görüşmeleri yapılıyor ve hatta bazı isimlerle imza aşamasına gelindi.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre bu isimlerden birinin de Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman olduğu belirtildi.

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Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu ise yeni sezonun forma lansmanında taraftarına duyuracak.

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Galatasaray'ın geçen sezon Hakim Ziyech'i duyurma şekli dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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Bunu gölgede bırakacak bir transfer açıklamasına hazırlanan Fenerbahçe, forma tanımında Coman'ı podyuma çıkararak, tüm dünyada ses getirmeyi amaçlıyor.

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Coman'ı sessiz sedasız İstanbul'a getirip forma lansmanında çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ikiye ayrılmış durumda...

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Bir grup bu hareketin çok ses getireceğini ve doğru olduğunu savunuyor.

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Diğer kesim ise KAP bildirimi yapmadan Coman'ın bu şekilde tanıtılmaması gerektiğini belirtiyor.

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Coman'ın bonservisi ve yıllık maaşının büyük kısmı sponsorlar desteğiyle karşılanacak. 17 milyon Euro'luk maaşının 3'te 2'si sponsorlardan gelecek. Kalanını ise kulüp ödeyecek.

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Geçen sezon Bayern Münih'te istediği şansı fazla bulamayan Coman, 17'si Bundesliga olmak üzere toplamda 27 maça çıktı.

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Bin 737 dakika sahada kalan Fransız yıldız, 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Kingsley Coman
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