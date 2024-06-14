Fenerbahçe yeni formasını o yıldızla tanıtacak: Transferde ses getirecek hamle

Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho öncülüğünde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulübün son hamlesi, büyük ses getirecek. İşte detaylar...
Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, büyük yankı uyandıran bir hamleye imza attı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Roma'yı çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
Jose Mourinho'ya yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, hummalı bir çalışma içine girdi.
Dört koldan transfer görüşmeleri yapılıyor ve hatta bazı isimlerle imza aşamasına gelindi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre bu isimlerden birinin de Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunu ise yeni sezonun forma lansmanında taraftarına duyuracak.
Galatasaray'ın geçen sezon Hakim Ziyech'i duyurma şekli dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Bunu gölgede bırakacak bir transfer açıklamasına hazırlanan Fenerbahçe, forma tanımında Coman'ı podyuma çıkararak, tüm dünyada ses getirmeyi amaçlıyor.
Coman'ı sessiz sedasız İstanbul'a getirip forma lansmanında çıkarmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim ikiye ayrılmış durumda...
Bir grup bu hareketin çok ses getireceğini ve doğru olduğunu savunuyor.
Diğer kesim ise KAP bildirimi yapmadan Coman'ın bu şekilde tanıtılmaması gerektiğini belirtiyor.
Coman'ın bonservisi ve yıllık maaşının büyük kısmı sponsorlar desteğiyle karşılanacak. 17 milyon Euro'luk maaşının 3'te 2'si sponsorlardan gelecek. Kalanını ise kulüp ödeyecek.
Geçen sezon Bayern Münih'te istediği şansı fazla bulamayan Coman, 17'si Bundesliga olmak üzere toplamda 27 maça çıktı.
Bin 737 dakika sahada kalan Fransız yıldız, 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu.