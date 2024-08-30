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Spor

Fenerbahçe yıldız isimde mutlu sona ulaştı! Kiralık geliyor

09:45 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:05 - 30/08/2024 Cuma
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Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir ilgilendiği yıldız isimde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir ismi daha renklerine bağladı.






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Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, orta sahasını Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile güçlendirdi.








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Sarı-lacivertliler İtalyan kulübüyle anlaşırken, Amrabat'ın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.




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ZORUNLU OPSİYON VE KİRALIK


Sarı-lacivertlilerin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtildi.






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Ayrıca anlaşmada 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi.

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Sofyan Amrabat, geçen sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçirmişti.




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Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Sofyan Amrabat
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