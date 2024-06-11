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Spor

Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Mourinho 3 dünya yıldızını istiyor

16:40 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 17:02 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 dünya yıldızını transfer listesine aldı. Sarı-lacivertlilerde seçimi kazanan Ali Koç, Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda yıldız futbolcuların transferi için kolları sıvadı. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe’de 3 yıl daha başkanlığını ilan eden Ali Koç, dünya yıldızlarını transfer etmek için talimatı verdi.


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Kongre öncesi Başkan Koç, “Şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak bir kadro kuracağız. Transfer için isimler belli” ifadelerini kullanmıştı.


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Yönetici Acun Ilıcalı ise, “Geliyoruz, hem de büyük geliyoruz! 3-4 dünya yıldızı ve Mourinho ile başarı gelecektir” demişti.

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Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe’de hedef, en az Mourinho kadar ses getirecek isimleri kadroya katmak.


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Yönetimin en büyük hayalinin, Robert Lewandowski’ye Çubuklu formayı giydirmek olduğu öğrenildi.

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Polonyalı gol makinesine imza attırmak hiç kolay değil. Ancak yönetim tüm imkanlarını zorlamaya kararlı. 

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Barcelona, finansal sorunları nedeniyle 130 milyon Euro’luk satış yapamazsa, yeni sezonda birçok yıldızını La Liga için kadroya yazamayacak. 

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Bu durum, Fenerbahçe’nin şansını biraz da olsa artırıyor.


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Öte yandan Kanarya’nın gündemindeki Joao Felix de geçen sezon kiralık oynadığı Barça’da kariyerine devam etmek istiyor.


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Ancak şu anki ekonomik durum nedeniyle bunun gerçekleşmesi hiç de olası görünmüyor. Yönetim bir yandan da bonservisi Atletico Madrid’de bulunan Felix’i yakından takip ediyor.


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Sarı-lacivertlilere bir güzel haber de Suudi Arabistan’dan geldi. Jose Mourinho’nun imza atmaya hazırlandığı dönemde Sadio Mane’nin adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı. 

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Birçok kaynak, Senegalli yıldızın Al-Nassr’dan ayrılıp Avrupa’ya dönme kararı aldığını ileri sürdü.


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Al-Nassr’ın da Luiz Diaz, Bernardo Silva gibi yıldızları transfer etmek için bu ayrılığa onay verdiği belirtildi.


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Yeni sezonda daha hızlı bir oyun oynatmayı planlayan Jose Mourinho’nun, Mane’yi çok istediği iddia edildi.


#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ali Koç
#Robert Lewandowski
#Joao Felix
#Sadio Mane
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