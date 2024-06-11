Fenerbahçe yönetimi harekete geçti: Mourinho 3 dünya yıldızını istiyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho 3 dünya yıldızını transfer listesine aldı. Sarı-lacivertlilerde seçimi kazanan Ali Koç, Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda yıldız futbolcuların transferi için kolları sıvadı. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe’de 3 yıl daha başkanlığını ilan eden Ali Koç, dünya yıldızlarını transfer etmek için talimatı verdi.
Kongre öncesi Başkan Koç, “Şampiyonluk sözü vermemize gerek kalmayacak bir kadro kuracağız. Transfer için isimler belli” ifadelerini kullanmıştı.
Yönetici Acun Ilıcalı ise, “Geliyoruz, hem de büyük geliyoruz! 3-4 dünya yıldızı ve Mourinho ile başarı gelecektir” demişti.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe’de hedef, en az Mourinho kadar ses getirecek isimleri kadroya katmak.
Yönetimin en büyük hayalinin, Robert Lewandowski’ye Çubuklu formayı giydirmek olduğu öğrenildi.
Polonyalı gol makinesine imza attırmak hiç kolay değil. Ancak yönetim tüm imkanlarını zorlamaya kararlı.
Barcelona, finansal sorunları nedeniyle 130 milyon Euro’luk satış yapamazsa, yeni sezonda birçok yıldızını La Liga için kadroya yazamayacak.
Bu durum, Fenerbahçe’nin şansını biraz da olsa artırıyor.
Öte yandan Kanarya’nın gündemindeki Joao Felix de geçen sezon kiralık oynadığı Barça’da kariyerine devam etmek istiyor.
Ancak şu anki ekonomik durum nedeniyle bunun gerçekleşmesi hiç de olası görünmüyor. Yönetim bir yandan da bonservisi Atletico Madrid’de bulunan Felix’i yakından takip ediyor.
Sarı-lacivertlilere bir güzel haber de Suudi Arabistan’dan geldi. Jose Mourinho’nun imza atmaya hazırlandığı dönemde Sadio Mane’nin adı Fenerbahçe ile anılmaya başlamıştı.
Birçok kaynak, Senegalli yıldızın Al-Nassr’dan ayrılıp Avrupa’ya dönme kararı aldığını ileri sürdü.
Al-Nassr’ın da Luiz Diaz, Bernardo Silva gibi yıldızları transfer etmek için bu ayrılığa onay verdiği belirtildi.
Yeni sezonda daha hızlı bir oyun oynatmayı planlayan Jose Mourinho’nun, Mane’yi çok istediği iddia edildi.